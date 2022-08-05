أهداف مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت 6-1 الدوري الألماني

افتتح بايرن ميونيخ حامل اللقب الموسم الجديد من بطولة الدوري الألماني باكتساح مستضيفه آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي بستة أهداف لهدف.

وأقيمت المباراة الافتتاحية لموسم البوندسليغا على أرضية ملعب دويتشه بانك بارك أمام جماهير حاشدة.

جاءت أهداف الفريق البافاري عن طريق كلٍ من يوشوا كيميش (5)، وبينجامان بافارد (11)، وساديو ماني (29)، وجمال موسيالا (هدفان في الدقيقتين 35 و 83)، وسيرج غنابري (43).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع راندال كولو مواني في الدقيقة 64.

بايرن ميونيخ يوجه إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه محلياً وأوروبياً

بهذا الانتصار، رفع بايرن رصيده إلى 3 نقاط موجهاً إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه مفاده أنه يعتزم الاحتفاظ بلقب البطولة.

فيما تشكل هذه الخسارة الكارثية ضربة موجعة لفرانكفورت قبل أيام من مواجهة ريال مدريد الإسباني على لقب السوبر الأوروبي في العاشر من الشهر الجاري.