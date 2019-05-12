أهداف مباراة برايتون ومانشستر سيتي 1-4 الدوري الإنجليزي

منشور 12 أيّار / مايو 2019 - 04:05
سيتي يظفر باللقب
سيتي يظفر باللقب

سحق مانشستر سيتي مستضيفه برايتون بأربعة أهداف لهدف ليحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

جاءت أهداف المباراة الختامية من الموسم لسيتي عن طريق سيرجيو أغويرو (28)، وإيميريك لابورت (38)، ورياض محرز (63)، وإيلكاي غوندوغان (72)، بعدما تقدم صاحب الضيافة عن طريق غلين موراي في الدقيقة 27.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 98 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 36 نقطة في المركز السابع عشر.

كلمات دالة:مانشستر سيتيبرايتونالدوري الإنجليزيسيرجيو أغويرورياض محرزإيلكاي غوندوغان

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