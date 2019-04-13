أهداف مباراة توتنهام وهادرسفيلد تاون 4-0 الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام هوتسبير انتصاراً مهماً وسهلاً على حساب ضيفه هادرسفيلد تاون برباعية نظيفة ضمن لقاءات المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف أصحاب الأرض فيكتور وانياما في الدقيقة 24 بعد مهارة فردية ومراوغة الحارس، ثم أضاف لوكاس مورا هدفاً آخراً من تسديدة قوية يمين منطقة الجزاء بعدها بثلاث دقائق، وعاد الدولي البرازيلي للتهديف مجدداً في الدقيقة 87 من تسديدة من مدى قريب.

واختتم لوكاس ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد تمريرة سون وتسديدة قوية هزت شباك هادرسفيلد ليختتم رباعية فريقه.

وعمد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب سبيرز، لإراحة عدد من نجوم فريقه، فترك سونغ هيونغ مين وتوبي آلديرفايريلد على مقاعد البدلاء، بينما غاب هاري كاين وديلي آلي بداعي الإصابة عن التشكيل الأساسي.

تعني هذه النتيجة تقدم سبيرز إلى المركز الثالثة برصيد 67 نقطة، بانتظار مباريات مانشستر يونايتد مع ويست هام، وتشيلسي أمام ليفربول، وآرسنال في ضيافة واتفورد ضمن صراع المربع الذهبي.

ويلتقي توتنهام الأربعاء المقبل بمستضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.