أهداف مباراة دوسلدورف وبايرن ميونيخ 1-4 الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بانتصاره على مستضيفه فورتونا دوسلدورف على ملعب إسبريت آرينا بأربعة أهداف لهدف ضمن المرحلة الـ 29.

وضرب العملاق البافاري عدة عصافير بهذا الانتصار، إذ استعاد الصدارة بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند، وثأر لضياع نقطتين وتعادله ذهاباً مع دوسلدورف 3-3، وأخيراً طمأن جماهيره على جاهزيته للمراحل الخمس الأخيرة الحاسمة من البوندسليغا.

ولعب بايرن شوط أول ممتاز بادر خلاله بالهجوم منذ اللحظات الأولى وكاد أن يتقدم عبر كينغزلي كومان، لكن القائم تصدى للاعب يوفنتوس السابق، إلا أن عرضية الفرنسي عند الدقيقة 15 خدعت الجميع ودخلت المرمى لتعلن عن الهدف الأول.

لم يتوقف ضغط البافاري وبحثه عن المزيد من الأهداف، فيما بدا منافسه مستسلماً تماماً وقانعاً بالخروج بأقل الخسائر الممكنة، وبعد عدة محاولات بافارية نجح كومان من جديد في إحراز الهدف الثاني بمتابعة ناجحة لعرضية يوشوا كيميتش الأرضية قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

واصل بايرن لعبه الممتع والمقنع بداية الشوط الثاني، لكنه تلقى صدمة مبكرة بخروج حارس مرماه مانويل نوير مصابًا بعد 7 دقائق من انطلاق الفترة الثانية، وبعد 3 دقائق فقط أضاف سيرج غنابري الهدف الثالث مستغلًا ركلة ركنية.

وفيما كانت المباراة في طريقها للنهاية، احتسب الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح دوسلدورف إثر لمسة يد على ماتس هوميلز نجح دودي لوكيباكيو في ترجمتها لهدف فريقه الوحيد.

وفي اللحظات الأخيرة أضاف بايرن الهدف الرابع بواسطة ليون غوريتسكا لينتهي اللقاء بانتصار الفريق 4-1 وتقدمه للنقطة 67 في صدارة الترتيب.