أهداف مباراة سبال ويوفنتوس 2-1 الدوري الإيطالي

فشل يوفنتوس في حسم لقب الدوري الإيطالي، بسقوطه بهدف لاثنين أمام مستضيفه سبال ضمن المرحلة الـ 32.

قرر المدرب ماسيميليانو آليغري الاعتماد على عناصره البديلة، لإراحة الأساسيين قبل مواجهة أياكس أمستردام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

جاء اللقاء متكافئاً إلى حد كبير، حيث تقاسم كل منهما السيطرة، بينما كان سبال الأكثر محاولة للتسجيل.

شهدت الدقيقة 30 إحراز المهاجم المتألق مويس كين هدف التقدم ليوفي، ليضع فريقه على أعتاب 3 نقاط جديدة.

لكن أصحاب الأرض استفاقوا بداية الشوط الثاني، وأدركوا التعادل عن طريق كيفن بونيفازي في الدقيقة 49.

وفي الوقت الذي كان التعادل فيه كافياً لحسم اللقب ليوفنتوس، أحرز سيرجيو فلوكاري الهدف الثاني قبل النهاية بربع ساعة.

تعني هذه النتيجة أن يوفنتوس لا يزال في الصدارة برصيد 84 نقطة، بفارق 20 نقطة عن نابولي الثاني الذي تعني خسارته أمام كييفو فيرونا غداً الأحد أن البيانكونيري سيظفر باللقب بشكل رسمي.

على الجانب الآخر، يحتل سبال المركز الثالث عشر برصيده 35 نقطة.