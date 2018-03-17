أهداف مباراة سوانزي وتوتنهام 0-3 كأس الاتحاد الإنجليزي

لاميلا يحتفل بهدفه

تغلّب توتنهام هوتسبير على مستضيفه سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة على ملعب ليبيرتي ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليعبر إلى نصف النهائي.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 11 بهدف من توقيع كريستيان إيريكسن بمساعدة إيريك لاميلا، والذي أحرز بدوره قبل نهاية الشوط الأول الهدف الثاني في الدقيقة 45 إثر تلقيه تمريرة من موسى سيسوكو.

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وفي الشوط الثاني، عاد إيريكسن ليسجل من جديد في الدقيقة 62 بمساعدة من لوكاس مورا، ليعزّز بذلك من فوز فريقه بهدف ثالث.



وبهذا الفوز، أصبح توتنهام أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.