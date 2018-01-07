أهداف مباراة سيلتا فيغو وريال مدريد 2-2 الدوري الإسباني

غاريث بايل يسجل مرتين وينقذ ريال مدريد من الخسارة

تعادل ريال مدريد مع مستضيفه سيلتا فيغو بهدفين لكلٍ منهما، وذلك في اللقاء القوي الذي أقيم على ملعب بالايدوس ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

تقدم صاحب الضيافة في الدقيقة 33 عبر دانييل واس، إلا أن غاريث بايل نجح في قلب النتيجة بالتسجيل مرتين في الدقيقتين 36 و 38.

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ولكن سيلتا عادل النتيجة حينما سجل ماكسيميليانو غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 82، علماً بأن زميله إياغو آسباس أهدر ركلة جزاء قبل ذلك بـ 10 دقائق.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا التعادل إلى 32 نقطة في المركز الرابع وبفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر.

كما رفع سيلتا فيغو رصيده بدوره إلى النقطة 22 في المركز الرابع عشر.