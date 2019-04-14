أهداف مباراة فروزينوني وإنتر 1-3 الدوري الإيطالي

تغلب إنتر ميلان على مستضيفه فروزينوني بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

تقدم رادجيا ناينغولان للنيراتزوري في الدقيقة 14 برأسية بعد تمريرة من دانيلو دامبروسيو.

وفي الدقيقة 44، حصل "الأفاعي" على ركلة جزاء سجل منها إيفان بيريشيتش ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة 61، قلص فرانشيسكو كاساتا الفارق لصالح صاحب الضيافة.

وسجل ماتياس فيتسينو هدف الحسم في الدقيقة 90+3 بعد تمريرة من العائد ماورو إيكاردي.

بهذا الانتصار، أحكم إنتر قبضته على المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ميلان الرابع، فيما يحتل فروسينوني المركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة.