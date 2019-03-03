أهداف مباراة فولهام وتشيلسي 1-2 الدوري الإنجليزي

هيغواين يحتفل بهدفه

فاز تشيلسي على مستضيفه فولهام بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب كرايفين كوتيج لحساب المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا البلوز عن طريق غونزالو هيغواين (20)، وجورجينيو (31)، فيما حمل هدف صاحب الضيافة الوحيد توقيع كالوم تشايمبرز في الدقيقة 27.

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ورفع تشيلسي رصيده بهذا الانتصار إلى 56 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.