أهداف مباراة فولهام وليفربول 1-2 الدوري الإنجليزي

ساديو ماني

حقق ليفربول فوزاً صعباً على مستضيفه فولهام بهدفين لهدف، اليوم الأحد، ضمن لقاءات المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب كرايفين كوتيج.

افتتح ساديو ماني التسجيل للريدز في الدقيقة 26 بعد تمريرة من روبرتو فيرمينو، ونجح ريان بابل جناح فولهام في تعديل النتيجة في الدقيقة 74 بعدما استغل خطأ مشترك بين فيرجيل فان دايك وحارس المرمى أليسون بيكر، قبل أن يحصل ماني على ركلة جزاء، سددها جيمس ميلنر بنجاح في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 2-1.

ملخص مباراة جنوى ويوفنتوس 2-0 الدوري الإيطالي

فرصة مواتية أمام الأندية الإنجليزية للظفر بلقب دوري الأبطال

الأداء الرائع ليوفنتوس بقيادة رونالدو يرشحه للفوز بلقب دوري الأبطال

زيدان يستهدف ستيرلينغ

أهداف مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد 2-1 كأس الاتحاد الإنجليزي

بهذه النتيجة، استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، مع مباراة أكثر من الوصيف مانشستر سيتي صاحب 74 نقطة، فيما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 17 فى المركز 19.

بعد تسجيل ماني هدفه اليوم، تساوى الدولي السنغالي مع كل محمد صلاح وبيير إيميريك أوباميانج وهاري كاين برصيد 17 هدفاُ في وصافة الترتيب، خلف سيرجيو أغويرو صاحب 18 هدفاً.