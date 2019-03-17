ملخص مباراة جنوى ويوفنتوس 2-0 الدوري الإيطالي

ديبالا يفشل في قيادة يوفنتوس للفوز في ظل غياب رونالدو

فجر جنوى مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه يوفنتوس 2-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأذاق جنوى المتصدر مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم، فبعد 27 مباراة لم يذق فيها يوفي طعم الخسارة، نجح مستضيفه أخيراًً في كسر القاعدة بهدفين في الشوط الثاني.

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تقدم ستيفانو ستورارو لاعب يوفنتوس السابق بهدف لجنوى في الدقيقة 72، ثم أضاف المهاجم المخضرم غوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ورفع جنوى رصيده بهذا الفوز إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي.