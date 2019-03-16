أهداف مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد 2-1 كأس الاتحاد الإنجليزي

مشادة خلال المباراة

نجح ولفرهامبتون في حجز مقعد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أعرق كؤوس كرة القدم، وذلك بعد الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية لهدف في المباراة التي استضافها ملعب مولينيو في إطار ربع النهائي.

احتاج الفريقان للانتظار حتى الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 70، عندما افتتح راؤول خيمنيز أهداف المباراة لأصحاب الأرض.

حاولت كتيبة المدرب أولي غونار سولشاير معادلة النتيجة، إلا أن ولفرهامبتون أحرز الهدف الثاني بهجمة مرتدة نفذها دييغو كوتا بنجاح في الدقيقة السادسة والسبعين.

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شهدت المباراة بعد ذلك مشادات وتدخلات قوية من قبل لاعبي الفريقين وتلقى مدافع الشياطين الحمر فيكتور لينديلوف بطاقة حمراء، قبل أن يتراجع عنها حكم المباراة بعد اللجوء للفيديو.

استمر يونايتد في محاولاته لتقليص الفارق، إلا أن دفاع أصحاب الأرض كان بالمرصاد، حتى أحرز ماركوس راشفورد هدف تقليص الفارق لمانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة والتسعين، لكنه لم يشفع لفريقه، ليودع الشياطين الحمر منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن الجار مانشستر سيتي كان قد حجز بطاقته في نصف النهائي على حساب سوانزي سيتي.