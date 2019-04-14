أهداف مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي 1-3 الدوري الإنجليزي

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً بعد فوزه المهم على مستضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة الـ 33.

سجل للفائز كلٌ من رحيم ستيرلينغ في الدقيقتين 15 و 63، وغابرييل جيزوس (90)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

أما كريستال بالاس، فتجمد رصيده عند 39 في المركز الثالث عشر.