أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي 4-2 الدوري الإنجليزي

روبرتو فيرمينو

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزاً مثيراً 4-2 على ضيفه بيرنلي اليوم الأحد ضمن المرحلة الثلاثين.

وارتفع رصيد الريدز الذي تعادل سلبياً مع إيفرتون في المرحلة الماضية، إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

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وافتتح آشلي ويستوود التسجيل لبيرنلي في الدقيقة السادسة، ثم رد روبرتو فيرمينو بهدف لليفربول في الدقيقة 20، وتكفل ساديو ماني بتسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29، ثم عاد فيرمينو وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

وقلص يوهان بيرغ غودموندسون الفارق بتسجيله الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، قبل أن يعود ماني للتسجيل من جديد مضيفاً الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.