الغندور يكشف هوية فريق صلاح المفضل في مصر

محمد صلاح

كشف اللاعب السابق خالد الغندور أن الزمالك هو الفريق المفضل لنجم منتخب مصر محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول.

وقال الغندور في برنامجه "الزمالك اليوم" أمس: "محمد صلاح كان من أكثر اللاعبين "الزمالكاوية" في المقاولون العرب (ناديه الأسبق)".

وأكد الغندور أن صلاح كان قريباً جداً من الانتقال إلى الزمالك لكن الصفقة لم تتم.

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وتدرج صلاح في فرق ناشئي نادي المقاولون العرب، قبل أن يبدأ رحلة احترافه في أوروبا عبر بوابة بازل، ثم تشيلسي، وفيورونتينا وروما، قبل الاستقرار في ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح لم يدل قط بأي تصريح حول النادي الذي يفضله بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي.