ميسي يحطم رقم إنييستا في الدوري الإسباني

ليونيل ميسي

حقق ليونيل ميسي قائد برشلونة رقماً قياسياً خلال مواجهة رايو فايكانو أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.



وشارك الأرجنتيني أساسيًا في المباراة التي انتهت بفوز البارسا بثلاثة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 443 مباراة في البطولة، وفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

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وأصبح ميسي ثاني أكثر لاعب في تاريخ برشلونة مشاركة في مباريات الدوري الإسباني بعد تشافي هيرنانديز (505 مباريات)، وتخطى أندريس إنييستا (442 مباراة).



يذكر أن ميسي سجل هدف برشلونة الثاني من ركلة جزاء معززاً صدارته لهدافي الليغا برصيد 26 هدفاً.