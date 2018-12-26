أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل 4-0 الدوري الإنجليزي

صلاح يرفع رصيده إلى 12 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين رفقة هاري كاين

اكتسح ليفربول ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعيةٍ نظيفة على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 19 معززاً صدراته للدوري الإنجليزي الممتاز.



تقدم صاحب الضيافة مبكراً في الدقيقة 11 إثر تسديدة صاروخية من ديان لوفرين من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 47، حصل محمد صلاح على ركلة جزاء، بعد شد من المدافع بول داميت، سددها على يمين الحارس مارتن دوبرفكا قوية أرضية معلناً عن هدف فريقه الثاني.

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وشهدت الدقيقة 78 الهدف الثالث عن طريق شيردان شاكيري الذي وضع الكرة في الشباك بسهولة.

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة، سجل فابيينيو، الهدف الأول له بقميص ليفربول من رأسية.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.