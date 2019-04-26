أهداف مباراة ليفربول وهادرسفيلد 5-0 الدوري الإنجليزي

واصل ليفربول، ملاحقة مانشستر سيتي في سباق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سحق ضيفه هادرسفيلد تاون بخماسية نظيفة على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 36.

نجح نابي كييتا في تسجيل أسرع أهداف الريدز في البطولة، وذلك بعد مرور 16 ثانية فقط، بعد تمريرة من محمد صلاح.

وبعد مرور 22 دقيقة، أطلق ساديو ماني رصاصة الرحمة على هادرسفيلد بهدفٍ ثانٍ، جاء برأسية بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، سجل صلاح هدفه الـ 20 في الدوري الإنجليزي، بكرة ساقطة بعد خروج حارس مرمى هادرسفيلد، وصنعه أليكساندر أرنولد.

وفي الدقيقة 66 مرر جوردان هندرسون عرضية من خارج منطقة الجزاء، قابلها مادنيه برأسه ليعلن عن الهدف الثاني له والرابع لفريقه، ويتساوى مع صلاح في صدارة هدافي البطولة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بسبع دقائق، أضاف صلاح هدفه الشخصي الثاتي ليتربع وحيداً على صدارة الهدافين برصيد 21 هدفاً بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر، قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 91 نقطة في صدارة الترتيب بصورة مؤقتة، بانتظار مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم الأحد.