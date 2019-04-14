أهداف مباراة ليل وباريس سان جيرمان 5-1 الدوري الفرنسي

سحق ليل ضيفه باريس سان جيرمان بخمسة أهداف لهدف وحيد ضمن منافسات المرحلة الـ 32 من الدوري الفرنسي.

تقدم توماس مونييه لأصحاب الأرض بهدف عكسي في الدقيقة السابعة.

إلا أن خوان بيرنات نجح في معادلة النتيجة بعد 4 دقائق إثر تمريرة حاسمة من النجم الشاب كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 36، تعرض بيرنات للطرد المباشر، ليعقد من وضعية الباريسي.

وفي الدقيقة 51، تقدم نيكولاس بيبي لصاحب الضيافة بعد تمريرة حاسمة من جوناثان إيكوني.

وأتى الهدف الثالث بواسطة جوناثان بامبا في الدقيقة 65.

وبعد 6 دقائق مرر بيبي رابع الأهداف إلى غابرييل، ثم أضاف جوزيه فونتي خامس الأهداف في الدقيقة 84.

بهذه الخسارة، بقي باريس سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 81 نقطة، حيث يحتاج لنقطتين لضمان اللقب رسمياً، بفارق 17 نقطة عن ليل صاحب المركز الثاني.