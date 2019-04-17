أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام 4-3 دوري أبطال أوروبا

خطف توتنهام هوتسبير الإنجليزي بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته المثيرة أمام مستضيفه ومواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 3-4 في إياب ربع النهائي، وذلك لأنه حقق الفوز ذهاباً بهدفٍ دون رد بمجموع المواجهتين 4-4، وفقاً لأفضلية الأهداف المسجلة خارج الأرض.

جاءت أهداف صاحب الضيافة عن طريق رحيم ستيرلينغ (هدفان في الدقيقتين 4 و 21)، وبيرناردو سيلفا (11)، وسيرجيو أغويرو (59).

أما أهداف المتأهل فسجلها هيونغ مين سون (هدفان في الدقيقتين 7 و 10)، وفيرناندو يورينتي (73).

وألغى الحكم شونيت شاكير هدفاً لأغويرو في اللحظات الأخيرة بداعي التسلل ليظفر فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ببطاقة التأهل للمربع الذهبي الذي سيواجه فيه غريمه أياكس أمستردام مفاجأة البطولة.