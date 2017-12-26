أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي 2-2 الدوري الإنجليزي

لينغارد ينقذ يونايتد من الخسارة

سجل البديل جيسي لينغارد ثنائية في الشوط الثاني ليقود مانشستر يونايتد لتحويل تأخره 2-0 إلى تعادل بنتيجة 2-2 مع ضيفه بيرنلي ضمن المرحلة العشرين من الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك على ملعب أولد ترافورد.

تقدم الضيوف بشكل مفاجئ في الدقيقة الثالثة عبر آشلي بارنز من مسافة قريبة، وكان من الممكن أن تتحول النتيجة إلى 2-0، لكن سكوت آرفيلد سدد فوق العارضة.

وفرض يونايتد ضغطاً على منافسه، لكن بيرنلي نجح في مضاعفة التقدم في الدقيقة 36 من ركلة حرة رائعة نفذها ستيفن ديفور من مسافة بعيدة ولم يتمكن الحارس دافيد دي خيا من إبعاد الكرة.

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وأجرى جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر تغييرين مع بداية الشوط الثاني، وأعاد لينغارد فريقه للمباراة عندما قلص الفارق بكرة في الكعب بعد البداية بـ 8 دقائق.

وهيمن صاحب الضيافة على الشوط الثاني تماماً لكنه عجز عن اختراق دفاع بيرنلي حتى تمكن لينغارد من خطف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 43 نقطة في المركز الثاني، كما رفع بيرنلي رصيده بدوره إلى 33 نقطة في المركز السابع.