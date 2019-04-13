أهداف مباراة مانشستر يونايتد وويست هام 2-1 الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً مهماً على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفين لهدف ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سريعاً، نجح بول بوغبا في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

في الشوط الثاني، نجح الضيوف في إدراك التعادل عبر النجم فيليبي أندرسون في الدقيقة 49.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 80 عن طريق بوغبا أيضاً.

بهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ويست هام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.