أهداف مباراة ميلان وفيتشينزا 6-1 الودية

واصل أي سي ميلان بطل إيطاليا استعداداته للموسم الجديد بتحقيق انتصار كاسح على جاره فيتشينزا بستة أهداف لهدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم السبت.

جاءت أهداف الروسونيري عن طريق كلٍ من رافاييل لياو (11)، وجونيور ميسياس (21)، وآنتي ريبيتش (هدفان) في الدقيقتين 30 و 69، ونيكولا دالمونتي (31 بالخطأ في مرمى فريقه)، وفيكايو توموري (51).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع أليكس رولفيني في الدقيقة الأولى من زمن المواجهة.

ميلان يزج بتعاقده الجديد

يذكر أن المباراة شهدت المشاركة الأولى للنجم البلجيكي الصاعد شارل دي كايتلار الذي تعاقد معه الفريق اللومباردي قبل أيام قادماً من كلوب بروج مقابل حوالي 36 مليون يورو.