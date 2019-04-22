أهداف مباراة نابولي وأتالانتا 1-2 الدوري الإيطالي

سقط نابولي أمام ضيفه أتالانتا بثنائية لهدفو في المباراة التي استضافها ملعب سان باولو في إطار مباريات المرحلة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق داريس ميرتينز في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 69، عادل دوفان زاباتا النتيجة للضيوف قبل أن يضيف ماريو باساليتش الهدف الثاني والتقدم للضيوف في الدقيقة 80.

حاول فريق المدرب كارلو أنشيلوتي معادلة النتيجة في بقية دقائق المباراة، إلا أن دفاع أتالانتا حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

رُغم الخسارة، حافظ نابولي على الوصافة برصيد 67 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.

فيما تساوى أتالانتا مع ميلان برصيد 56 نقطة، ليُشعل الصراع على المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.