أوباميانغ: اضطررت لإغضاب آرسنال حتى أضمن الانتقال لبرشلونة

استرجع النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ أحداث رحيله عن آرسنال صوب برشلونة خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وأنهى النادي الإنجليزي عقد المهاجم المخضرم في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات مما سمح له بالانتقال إلى البارسا.

وقال صاحب الـ 32 عاماً في تصريحات لصحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا: "حتى الثواني الأخيرة كنا بانتظار وصول برقية إنهاء العقد مع آرسنال، وصلت قبل دقيقتين على إغلاق نافذة الانتقالات.

"كان قلبي يدق بشدة، لم أكن أتصبب عرقاً، لكني كنت قريباً من ذلك."

ووصل أوباميانغ إلى برشلونة قبل إعلان إتمام الصفقة رسمياً بساعات حينما كان الناديان ما زالا يتفاوضان حول آلية إتمامها.

وأكمل: "اتصلت بوالدي الذي كان يتواجد في سيتجيس (بلدة في إقليم كتالونيا) وأخبرته بأني سألعب في برشلونة، لأني أردت أن أوقع مع الفريق.

"نمت لبرهة قبل أن يتم إعلامي بالفحص الطبي."

ويدرك الغابوني أن إدارة آرسنال كانت مستاءة من سفره من دون إذن إلى إسبانيا، لكنه شدد على أنه كان يريد الانتقال إلى برشلونة بأي ثمن، حيث قال: "كنت يائساً، وسنحت لي فرصة رائعة، قدمت كل ما لدي من أجل القدوم إلى البارسا."