أوباميانغ كان قريباً من الانتقال إلى النصر السعودي

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن النصر السعودي كان أحد الأطراف التي تقدمت بعرضٍ لضم النجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في يناير الماضي.

وتم اقتراح اسم المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً على خمسة أندية بالإضافة إلى النصر.

لكن قائد آرسنال السابق الذي أنهى عقده مع النادي اللندني بالتراضي أراد البقاء في أوروبا مما دفعه لانتظار عروض أخرى من أحد عمالقة القارة.

ونجح برشلونة بالظفر في نهاية المطاف بتوقيع نجم بوروسيا دورتموند وميلان السابق في صفقة مجانية ليستفيد منه خير استفادة.

وسجل أوباميانغ هدفين وصنع هدفاً آخر في المباراة التي سحق فيها البارسا مستضيفه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني برباعيةٍ نظيفة.

وخاض النجم المخضرم 11 مباراة حتى الآن مع فريقه الجديد في جميع البطولات سجل خلالها 9 أهداف، كما صنع هدفاً وحيداً.