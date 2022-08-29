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أوباميانغ يتعرض للضرب والتهديد خلال سرقة مسلحة لمنزله

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 10:41
بيير إيميريك أوباميانغ (المصدر: أ ف ب)
بيير إيميريك أوباميانغ (المصدر: أ ف ب)

اقتحم أربعة رجال مسلحين منزل النجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة في الساعات الأولى من اليوم الاثنين وفقاً لصحيفة "إل بايس" الإسبانية.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً وزوجته للضرب والتهديد من قبل المقتحمين المقنعين الذين هربوا فيما بعد بسيارة أودي بيضاء اللون.

ودخل اللصوص من حديقة المنزل الواقع في كاسيلديفيس قبل أن يهددوا الغابوني وزوجته أليشا بيهاغ بأسلحة وقضبان حديدية.

ماذا سرق اللصوص من منزل أوباميانغ ؟

وسرق المقتحمون مجوهرات تمتلكها أسرة اللاعب بعد حصولهم على الرقم السري لخزنة في المنزل.

وتتزامن هذه الحادثة المؤسفة مع أنباء تحدثت عن اقتراب المهاجم الفذ من الانتقال إلى تشيلسي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.

كلمات دالة:بيير إيميريك أوباميانغبرشلونة

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