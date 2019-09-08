أوباميانغ يثير الجدل في آرسنال

فتح بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، باباً للفتنة بين صفوف الغانرز هذا الموسم.

ووضع الدولي الغابوني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" علامة إعجاب على منشور لأحد مشجعي آرسنال، يحث خلاله النادي اللندني على بيع غرانيت تشاكا خلال انتقالات يناير المقبلة.

وكان لاعب الوسط السويسري قد تعرض لانتقادات كبيرة من قبل جماهير الفريق هذا الموسم، بسبب تراجع مستواه، بالإضافة إلى تسببه في ركلة جزاء أمام توتنهام في ديربي شمال لندن ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق تشاكا على أدائه في الديربي، قائلاً: "نعم، ارتكبت خطأً في ركلة الجزاء، لكن في مجمل المباراة لعبنا بشكل رائع، وكنا نستحق أكثر من نقطة التعادل".

يذكر أن آرسنال خسر 5 نقاط من أصل 12 نقطة، حتى الآن، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.