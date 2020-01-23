أوباميانغ يحسم مسألة انتقاله لبرشلونة

حسم بيير إيميريك أوباميانغ هداف آرسنال مصيره بشأن الانتقال الى برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبلغ الغابوني إدارة البارسا بموافقته على القدوم، لكن إدارة ناديه تتمسك به حتى نهاية الموسم الحالي نظراً لاعتمادها عليه كهداف ورأس حربة وحيد لديها.

ويأتي السبب الوحيد إلى تمسك برشلونة بضم نجم الغانرز الى صفوفه بعد التأكد من غياب لويس سواريز لمدة أربعة أشهر، حيث يحتاج الفريق الى مهاجم يعوضه.

وكان أوباميانغ قد حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 22 هدفاً وبالمشاركة مع نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، بالإضافة إلى منافسته هذا العام على لقب الهداف حيث أحرز 14 هدفاً في 22 مباراة وصنع هدفاً واحداً.