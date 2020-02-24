أوباميانغ يعادل رقم صلاح في الدوري الإنجليزي

تساوى بيير إيميريك أوباميانغ مع محمد صلاح هداف ليفربول، في رقم مميز، بعد أن سجل ثنائية قاد بها آرسنال للفوز على إيفرتون بنتيجة 3-2 أمس الأحد، ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

وبات الدولي الغابوني أكثر من سجل أهدافاً في الدوري الإنجليزي منذ وصوله منتصف الموسم قبل الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند برصيد 49 هدفاً، ليتساوى مع هداف "الريدز" بنفس الرصيد من الأهداف.

ووصل أوباميانغ إلى الغانرز موسم 2017-2018 في صفقة قياسية للنادي اللندني بلغت 56 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 84 مليون دولار.

كما بات مهاجم آرسنال يتشارك مع جايمي فاردي مهاجم ليستر في صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 17 هدفاً لكلٍ منهما.