أوباميانغ يقود آرسنال للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق آرسنال الفوز على نظيره تشيلسي بهدفين لهدف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليظفر باللقب.

تقدم الخاسر بهدف سجله كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الخامسة.

في الدقيقة 28 حصل بيير إيميريك أوباميانج على ركلة جزاء سجلها بنفسه مدركاً التعادل.

في الشوط الثاني سجل أوباميانج هدف الغانرز الثاني وبالتحديد في الدقيقة 67 بعد مراوغة كيرت زوما والتسديد على يسار الحارس.

وحصل ماتيو كوفاتشيتش على بطاقة حمراء في الدقيقة 73 ليصعب الأمور على تشيلسي الذي استمرت محاولاته للدقائق الأخيرة دون فائدة.

بهذه النتيجة، حقق ميكيل آرتيتا اللقب الأول له في مسيرته التدريبية رفقة آرسنال، ويبقى على فرانك لامبارد الانتظار للظفر بأول ألقابه لاحقاً.