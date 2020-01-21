أودريوزولا قد يرحل عن ريال مدريد

أصبح من المحتمل رحيل ظهير ريال مدريد الأيمن ألفارو أودريوزولا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اهتمام عدد من الأندية بخدماته.

ووفقاً لراديو «كوبي» الإسباني، فإن المدافع قد يخرج على سبيل الإعارة هذا الشهر للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أكبر، إذ أنه لم يشارك هذا الموسم سوى في 4 مباريات ضمن الدوري الإسباني وفي مباراة واحدة بدوري الأبطال.

وأكدت الإذاعة الإسبانية اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخدمات الباسكي، وعلى رأسها أتلتيك بيلباو وإشبيلية، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ.