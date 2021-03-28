أوديغارد للبيع مقابل 60 مليون يورو

يبدو أن ريال مدريد يرغب في إنعاش خزينته بمبالغ كبيرة من المال، تحسباً للتعاقد مع نجم «سوبر» أو أكثر، خلال السوق الصيفي القادم، مما دفعه إلى إبداء استعداده لبيع لاعب الوسط مارتن أوديغارد المعار حالياً إلى آرسنال.

وتألق النرويجي هذا الموسم، لدرجة جعلت ميكيل آرتيتا مدرب الغانرز لا يخف إعجابه به، وإبداء رغبته في الاحتفاظ به، من خلال عقد بيع نهائي.

وذكرت إذاعة «أوكادياريو» الإسبانية أن الملكي حدد 60 مليون يورو سعراً نهائياً لنجم وسطه الشاب، ودعا الراغبين في شرائه إلى التقدم بعروضهم، مشدداً على أنه لن يقبل أقل من هذا المبلغ الذي حدده.

ولم يدخل أوديغارد في حسابات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد منذ انضمامه عام 2015، ولم يشارك مع الفريق الأول سوى في 8 مباريات، وأعير أكثر من مرة، من أجل صقل موهبته، ونظراً لصغر سنه وقتها (16 عاماً)، حيث لعب لهيرينفين وفيتيسه آرنهايم وريال سوسييداد، إلى أن أعير بداية هذا الموسم إلى آرسنال الذي تألق في صفوفه.

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن أوديغارد مرشح للبقاء مع آرسنال نظراً لتمسك آرتيتا به.

وأوضحت مصادر أن تألق أوديغارد مع الغانرز لفت أنظار أندية أوروبية كبرى أخرى، لهذا قالت هذه المصادر أنه إذا لم ينجح الفريق اللندني في الاحتفاظ باللاعب، فإنهم سيتجهون إلى هدفهم القديم المتمثل في نبيل فقير نجم ريال بيتيس.