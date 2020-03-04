أوديغارد لن يعود لريال مدريد الموسم القادم

أصر مارتن أوديغارد، على أنه لا يفكر سوى في استكمال فترة إعارته مع ريال سوسييداد، والممتدة حتى منتصف العام القادم.

وبعد مساهمة صاحب الـ 21 عاماً في قيادة فريقه الباسكي للإطاحة بريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، تضاعفت الأنباء والشائعات التي تتحدث عن إمكانية قطع إعارته ليعود إلى سانتياغو بيرنابيو مع بداية الموسم الجديد.

ورداً على هذه الأنباء، قال أوديغارد في تصريحات صحفية "البعض يسألني عن موقفي من المشاركة في دوري الأبطال وأنا هنا، لكني سعيد مع النادي وخطتي الأولى البقاء مع ريال سوسييداد لمدة عامين".

وعن فرص فريقه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، قال: "من الرائع اللعب ضد أفضل الفرق في العالم، هذا حلم بالنسبة لي كلاعب، لكن هناك فرق أخرى في المنافسة مثل خيتافي وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية وفالنسيا".

ويحتل الفريق المرتبة السادسة في ترتيب أندية الليغا برصيد 43 نقطة، على بعد نقطتين فقط ومباراة أقل من خيتافي صاحب المركز الرابع.

وأبلى الشاب النرويجي بلاءً حسناً مع سوسييداد هذا الموسم، بتسجيل سبعة أهداف وتقديم ثماني تمريرات حاسمة، كواحد من أبرز المؤثرين في النتائج سواء على مستوى الليغا، أو كأس ملك إسبانيا.

وختم حديثه "شيئان يثيران الحماسة بداخلي لأننا نريد الفوز بكأس الملك والتأهل لدوري أبطال أوروبا".

ويحتاج سوسييداد لتجنب الهزيمة أمام ميرانديس في مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك، لضمان الترشح للمباراة النهائي، بعد الفوز في الذهاب بهدفين لهدف.

وبحال توج الفريق باللقب، ستكون البطولة الأولى لريال سوسييداد منذ 23 عاماً.