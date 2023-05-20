أوديغارد يترأس تشكيلة آرسنال لمواجهة نوتينغهام فورست اليوم

يمني آرسنال النفس في اقتناص نقاط المباراة الثلاث التي ستجمعه بمستضيفه نوتينغهام فورست اليوم السبت لحساب الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقام اللقاء في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدته عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

ويبتعد الفريق اللندني ثاني الترتيب الذي خاض 36 مباراة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب بدوره 35 لقاء.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل آرتيتا

حراسة المرمى: آرون رامزدايل

خط الدفاع: كيران تيريني، غابرييل ماغالايس، ياكوب كيفيور، بين وايت

خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، مارتن أوديغارد

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، غابرييل جيزوس، بوكايو ساكا