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أوديغارد يترأس تشكيلة آرسنال لمواجهة نوتينغهام فورست اليوم

تاريخ النشر: 20 أيّار / مايو 2023 - 10:12
ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال (Photo by Glyn KIRK / AFP)
ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال (Photo by Glyn KIRK / AFP)

يمني آرسنال النفس في اقتناص نقاط المباراة الثلاث التي ستجمعه بمستضيفه نوتينغهام فورست اليوم السبت لحساب الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقام اللقاء في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدته عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

ويبتعد الفريق اللندني ثاني الترتيب الذي خاض 36 مباراة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب بدوره 35 لقاء.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل آرتيتا

حراسة المرمى: آرون رامزدايل
خط الدفاع: كيران تيريني، غابرييل ماغالايس، ياكوب كيفيور، بين وايت
خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، مارتن أوديغارد
خط الهجوم: لياندرو تروسارد، غابرييل جيزوس، بوكايو ساكا

كلمات دالة:آرسنالنوتينغهام فوريستالدوري الإنجليزي

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