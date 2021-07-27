أوديغارد يدرس العودة إلى آرسنال

يرغب النرويجي الشاب مارتن أوديغارد لاعب وسط ريال مدريد في العودة إلى آرسنال هذا الصيف وفقاً لـ "مدريديستا ريال".

ووقع صاحب الـ 22 عاماً للغانرز لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في يناير الماضي بعد فشله في إثبات قدراته تحت إشراف المدير الفني السابق زين الدين زيدان في الفريق الملكي.

وعلى عكس مسيرته في مدريد، ظهر اللاعب الواعد بشكل جيد مع آرسنال مما أثار التوقعات حول إمكانية اعتماد المدير الفني العائد كارلو أنشيلوتي عليه في الميرينغي.

وسبق للنادي اللندني استعارة لاعب خط الوسط الآخر داني سيبايوس من ريال، مما يعني أن الحصول على خدمات أوديغارد على سبيل الإعارة مرة أخرى ليس أمراً مستبعداً.

ولم يكشف التقرير ما إذا كان النرويجي قد اتخذ قراراً نهائياً مما سيترك الباب مفتوحاً أمام استمراره في العاصمة الإسبانية أو العودة إلى لندن هذا الصيف.