أوديغارد يقود آرسنال لسحق بورنموث بثلاثية

سحق آرسنال مستضيفه بورنموث بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيتاليتي ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ).

جاءت أهداف الفريق اللندني عن طريق كلٍ من النرويجي مارتن أوديغارد (هدفان) في الدقيقتين 5 و 11، والفرنسي ويليام ساليبا (54).

وضمن المرحلة ذاتها، تفوق توتنهام هوتسبير على ضيفه ولفرهامبتون بصعوبة بهدفٍ وحيد سجله القائد هاري كين برأسية في الدقيقة 64.

وفي مباريات أخرى، تفوق ساوثهامبتون على مستضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف، وفاز فولهام على ضيفه برينتفورد 3-2، وتغلب كريستال بالاس على ضيفه أستون فيلا 3-1، فيما تعادل إيفرتون مع ضيفه نوتينغهام فوريست 1-1.

آرسنال يعتلي صدارة الترتيب

بهذه النتائج، ارتقى آرسنال لصدارة الترتيب العام برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما بقي رصيد بورنموث ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.