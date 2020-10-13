أوديغارد يمهد طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند

خطف النجم الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند في خطف الأضواء خلال الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل النرويجي 3 أهداف خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الروماني التي أقيمت الأحد، وانتهت بفوز كاسح للمنتخب النرويجي بنتيجة 4-0.

وواصل النجم الشاب انطلاقته الرائعة خلال الموسم الحالي، حيث سبق له تسجيل 4 أهداف خلال 3 مراحل في الدوري الألماني، بالإضافة إلى 6 أهداف خلال 3 جولات في دوري الأمم الأوروبية حتى الآن.

وشهدت مباراة رومانيا تفاهماً رائعاً بين هالاند ومواطنه مارتن أوديغارد، صانع ألعاب ريال مدريد، الذي صنع هدفين لمهاجم دورتموند خلال المباراة.

ونشر هالاند عقب نهاية المباراة صورة تجمعه بأوديغارد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، تعبيراً عن شكره له على تمريراته الحاسمة خلال مواجهة رومانيا.

وأشارت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية في تقرير لها إلى مدى التناغم بين الثنائي هالاند وأوديغارد، مشيرة إلى أن الجمع بينهما في فريق واحد يعد من بين أحلام ريال مدريد.

وسلطت الصحيفة الضوء على الترحيب الكبير الذي يلقاه هالاند من جانب جماهير الميرينغي، والتي تمني النفس بالتعاقد مع هداف من طراز فريد يقود هجوم الفريق مستقبلاً.

وقالت الصحيفة أن صفقة هالاند قد تكون من بين أبرز أهداف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بعد أن نجح النجم الشاب في تثبيت أقدامه كواحد من أبرع الهدافين في أوروبا، مشيرة إلى أن أوديغارد قد يلعب دوراً محورياً في إتمام صفقة انتقال مواطنه إلى سانتياغو بيرنابيو.

وتألق هالاند بشكل لافت الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا بقميص ريد بول سالزبورغ، وهو ما دفع دورتموند للتعاقد معه في السوق الشتوي، ليتفوق في سباق ضمه على عدد من الأندية الكبرى.

ومنذ انضمامه إلى دورتموند، حطم هالاند عدداً من الأرقام القياسية التاريخية في الدوري الألماني، وسجل 13 هدفاً خلال 15 مباراة فقط خاضها في موسم البوندسليغا الماضي.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن ريال مدريد قرر عدم إبرام أي صفقات خلال السوق الصيفي الماضي فيما قام بالاستغناء عن عدد من لاعبيه، من أجل توفير التمويل اللازم لإتمام 3 صفقات كبرى خلال صيف 2021.

وأفادت التقارير أن الملكي يخطط للتعاقد مع النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ولاعب الوسط الشاب إدواردو كامافينغا نجم رين، بالإضافة إلى هالاند.