أودينيزي يهزم يوفنتوس ويؤجل تتويجه بلقب الدوري الإيطالي

سقط يوفنتوس بهدف لاثتين أمام مستضيفه أودينيزي في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

بهذه الخسارة، فشل يوفي في حسم لقب الدوري كما كان منتظراً ليؤجل الحسم إلى وقت لاحق وسط منافسة ليست بالحادة من أتالانتا وإنتر.

قبل نهاية شوط المباراة الأول بـ 3 دقائق نجح ماتيس دي ليخت في تسجيل هدف يوفي الوحيد بتسديدة صاروخية.

ونجح أودينيزي في إدراك التعادل حين سجل له ليا نيستروفيسكي في الدقيقة الثانية والخمسين.

وفي الوقت بدل الضائع، انطلق سيكو فوفانا بالكرة من نصف الملعب حتى وصل إلى مواجهة مع الحارس فويتشيك تشيزني ليضع الكرة في الشباك ويمنح فريقه التقدم في اللحظات الأخيرة وهدف تأكيد الابتعاد عن منطقة الهبوط.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 80 نقطة في الصدارة، فيما رفع أودينيزي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر.