أوراوا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الخميس بعد تغلبه على غريمه جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 3-1 إثر تعادلهما 2-2 في الزمنين الأصلي والإضافي من مواجهة نصف النهائي التي جمعتهما على ملعب سايتاما 2002 في اليابان.

جاء هدفا الفائز عن طريق يوسوكي ماتسوو وكاسبر جونكر في الدقيقتين 11 و 120 على التوالي.

أما الخاسر فسجل له بيك سونغ هو (55 من ركلة جزاء)، وكيو وون هان (116).

وسيقام النهائي بين أوراوا ريد دياموندز ممثل القسم الآسيوي الشرقي مع ممثل القسم الآسيوي الغربي في شهر فبراير المقبل.

ويعد الهلال السعودي أحد أبرز المرشحين لانتزاع بطاقة التأهل عن القسم الغربي.