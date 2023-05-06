أوراوا يقهر الهلال ويظفر بلقب دوري أبطال آسيا

البوابة - اقتنص أوراوا ريد دياموندز الياباني لقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه الصعب على ضيفه الهلال السعودي بهدفٍ دون رد اليوم السبت على أرضية ملعب سايتاما.

كان الفريقان قد تعادلا ذهاباً بهدفٍ لمثله في الرياض يوم السبت الماضي، ليظفر اليابانيون باللقب بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 2-1.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أندريه كاريلو الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه حينما حاول تشتيت الكرة، وذلك بعد 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.

ولم يقدم الهلال عرضاً قوياً بمعنى الكلمة إلا خلال الشوط الأول، لكنه لم ينجح في زيارة الشباك اليابانية.

وهذا هو اللقب الثالث لأوراوا بعد لقبيه عامي 2007 و 2017.