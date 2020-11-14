أوروغواي تقهر كولومبيا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال

حقق منتخب أوروغواي فوزاً ثميناً على مستضيفه الكولومبي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أنهى منتخب أوروغواي الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف، سجله إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، بعد 5 دقائق على بداية اللقاء، من تسديدة زاحفة على يسار حارس كولومبيا.

في الشوط الثاني، أضاف النجم لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، ثاني الأهداف في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

واختتم داروين نونيز الثلاثية في الدقيقة 73 من تسديدة قوية على يمين حارس كولومبيا.

وتعرض ييري مينا، مدافع كولومبيا، للطرد فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

رفع منتخب أوروغواي رصيده للنقطة السادسة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بينما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 4 نقاط في المركز السادس.