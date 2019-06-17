أوروغواي تكتسح إكوادور برباعية في كوبا أميركا

استغل منتخب أوروغواي النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري وحقق فوزاً كبيراً عليه 4-0 ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كوبا أميركا المقامة حالياً في البرازيل.

افتتح صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد 15 لقباً مسيرته في البطولة بالفوز الكبير ليتصدر المجموعة مبكراً انتظاراً للمباراة الثانية في المجموعة والتي تقام الاثنين بين منتخبي تشيلي حامل اللقب واليابان.

وحسم منتخب أوروغواي المباراة تماماً في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها نيكولاس لوديرو وإيدينسون كافاني ولويس سواريز في الدقائق 6 و33 و44 مستغلاً طرد خوسيه كينتيروس مدافع إكوادور في الدقيقة 22 .

في الشوط الثاني، اكتفى منتخب أوروغواي بهدفٍ آخر جاء من النيران الصديقة سجله الإكوادوري آرتورو مينا بالخطأ في مرمى فريقه.

وشهدت المباراة العديد من حالات اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) ليعبر الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو بالمباراة إلى بر الأمان رغم الالتحامات القوية والخشونة الزائدة التي شهدها اللقاء.