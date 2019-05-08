أوريغي يهدي انتصار ليفربول التاريخي على برشلونة لصلاح وفيرمينو وكيتا

أكد ديفوك أوريغي، مهاجم ليفربول، أن فريقه تغلب على برشلونة في "ليلة رائعة" وأنه "من الصعب وصف ما حصل بالكلمات".



وسحق الفريق الإنجليزي ضيفه الإسباني برباعية نظيفة أمس الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحول الريدز بهذا الفوز، خسارته (0-3) على ملعب برشلونة ذهاباً إلى فوز ثمين (4-3) بمجموع المباراتين ليتأهل للنهائي للموسم الثاني على التوالي.



وقال البلجيكي، في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: "الفوز (4-0) على برشلونة شيء لا يمكن تصديقه، كنا نعلم أنه أمر صعب. الحماس والمباراة، كانت ليلة رائعة لا يمكن تصديقها.



"نعلم أن لدينا فريقاً عظيماً يضم لاعبين متميزين للغاية، لكن قبل أي شيء، لدينا العقلية ونكافح على كل كرة.



"ما حدث يصعب وصفه من خلال الكلمات"، مشيراً إلى أن المدرب يورغن كلوب طالب اللاعبين بـ "الهجوم بشكل أكبر والمجازفة".



وختم أوريغي: "كنا نعلم أنها ستكون ليلة خاصة. أردنا أن نهديها لزملائنا المصابين".



يذكر أن ليفربول خاض لقاء الإياب في غياب 3 من عناصره الأساسية للإصابة وهم: محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، نابي كيتا.