يبدو النجم الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل غير سعيد في فينيرباهتشة وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "دياريو آس" الرياضية الإسبانية.

وانتقل صانع الألعاب المخضرم إلى تركيا في عقد يمتد لثلاثة مواسم في يناير المنصرم بعد إنهاء عقده مع آرسنال.

لكن النجم البالغ من العمر 32 عاماً فشل حتى الآن في تقديم الإضافة المطلوبة في ملعب شوكرو ساراكوغلو.

ما هي وجهة أوزيل المحتملة؟

وكشف التقرير أن اللاعب يرحب بفكرة الرحيل عن فينيرباهتشة حين يفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابه في يناير مطلع العام القادم.

ووصلت النجم الفائز بكأس العالم عام 2014 عروض مختلفة من قطر والدوري الأميركي للمحترفين، وقد يوافق على أحدها حينما ينتصف الموسم.