أوزيل: مستمر مع آرسنال حتى انتهاء عقدي

أكد مسعود أوزيل، أنه سيبقى مع آرسنال لحين نهاية عقده في صيف 2021، على الرغم من عدم مشاركته أساسياً في تشكيلة المدرب أوناي إيمري.

وقال الدولي الألماني السابق في حديث مع موقع "ذي أثلتيك": "أرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2021 وسأبقى حتى انتهائه"، رداً على شائعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف: "قد تمر بظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سبباً للهرب ولن أقوم بذلك"، مع العلم أن أوزيل لم يشارك أساسياً منذ مطلع الموسم الحالي سوى في مباراتين من أصل 11، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019.

وتابع: "كان (المدرب الفرنسي السابق) آرسين فينغر عنصراً رئيساً في قدومي إلى آرسنال، لكن حتى عندما رحل أردت البقاء".

وأضاف صانع الألعاب الألماني المقتنع بالعودة: "عملت مع فينغر أحد أبرز المدربين في العالم، وجوزيه مورينيو، ويواكيم لوف، واحترمتهم كثيراً. الأمر مماثل مع إيمري".

واختتم نجم ريال مدريد السابق حديثه قائلاً: "سألعب، أثق في قدرتي على تقديم ما هو منتظر مني، وأريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

يذكر أنه منذ وصوله عام 2013، أصبح أوزيل رابع أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي، لكن تأثيره تراجع في عهد إيمري.