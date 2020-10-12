أوزيل يحصل على 8 ملايين جنيه مكافأة رغم بقائه على الدكة

حصل مسعود أوزيل، على مكافأة بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني من آرسنال نهاية الشهر الماضي، على الرغم من عدم مشاركته في أي مباراة منذ أكثر من سبعة أشهر، وتحديداً منذ 7 مارس 2020.

ويعتبر صانع الألعاب الألماني صاحب أعلى دخل بين اللاعبين في الفريق، إذ يبلغ راتبه الأسبوعي 350 ألف جنيه، إلا أن المكافأة حصل عليها بموجب عقده الموقع في يناير 2018، والغريب أنها جاءت في الوقت الذي يسعى فيه آرسنال للتخلص من هذا العقد خلال يناير 2021، قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "أثليتيك"، إلى أن أوزيل (31 عاماً)، لم يتم اختياره ضمن تشكيلة أي مباراة لارسنال حتى الآن هذا الموسم، مشيرةً إلى أن مثل هذه المكافآت، ومع انتهاء صفقته الصيف المقبل، كانت عاملاً مساهماً في قرار بقاء أوزيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأبدت الصحفية تفهمها لمحاولة آرسنال إنهاء عقد النجم الألماني خلال يناير، بعدما تم التعاقد معه قادماً من ريال مدريد مقابل 42.5 مليون جنيه عام 2013، قبل أن يتم استبعاده من تشكيلة المدير الفني الحالي ميكيل آرتيتا لدور مجموعات الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

ولا تتوقع الصحيفة أن ينضم أوزيل إلى قائمة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يجب تأكيدها بحلول 20 من الشهر الجاري.

وكان آرسنال يتطلع للتخلص من أوزيل الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني، وأفادت التقارير الأخيرة أن النصر السعودي قدم عرضاً بقيمة 5 ملايين جنيه لشراء عقده لمدة عامين خلال الصيف، لكن اللاعب نفسه لم يرغب في الرحيل إلى آسيا.

وأكد أوزيل أكثر من مرة، أنه سعيد في لندن حتى لو تركه آرتيتا خارج الفريق، في الوقت الذي علق فيه المدرب الإسباني عن عدم الاستعانة بجهود اللاعب قائلاً: "الفريق يتطور، يمكنك أن ترى المستوى الذي وصل إليه، نريد أن نتطور أكثر، وأن نلعب وننافس بشكل أفضل".