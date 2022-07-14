أوزيل ينتقل إلى اسطنبول باشاكشهير

غادر النجم الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل صفوف فينيرباهتشة التركي للانتقال إلى جاره اسطنبول باشاكشهير اليوم الخميس.

وكان صاحب الـ 33 عاماً وصل إلى فينيرباهتشة صيف العام الماضي قادماً من آرسنال الإنجليزي، لكن العملاق التركي أنهى عقده ليرحل لجاره.

ووقع صانع ألعاب ريال مدريد السابق على عقدٍ مع اسطنبول باشاكشهير الذي أنهى الموسم المحلي في المركز الرابع يمتد لموسم واحد.

واستهل أوزيل مسيرته مع شالكه قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن، ومنه إلى ريال مدريد في عام 2010.

وخاض الألماني تركي الأصل مع الفريق الملكي 159 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 27 هدفاً، وصنع 80 هدف آخر.

وكان اللاعب أحد نجوم منتخب ألمانيا الذي ظفر ببطولة كأس العالم 2014.