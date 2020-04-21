أوزيل يغضب أساطير الكرة الإنجليزية

شن أساطير الكرة الإنجليزية هجوماً حاداً على مسعود أوزيل نجم آرسنال، بعد القرار الذي اتخذه تجاه إدارة ناديه، عقب الاتفاق مع جميع اللاعبين على تخفيض أجورهم، بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الألماني رفض مطالب آرسنال بتخفيض أجره السنوي بنسبة 12.5 في المائة لمدة 12 شهراً، خاصة وأن نجم الوسط يتقاضى أسبوعياً 350 ألف جنيه استرليني.

وأضافت أن أوزيل خاطب إدارة الغانرز مباشرة، بعد أن اتفقت مع جميع اللاعبين في الفريق، حول خفض رواتبهم، لأنه غير موافق على المقترحات المقدمة من قبلهم، مما جعل أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل يصب جام غضبه على الألماني.

وقال نيفيل: "قرار أوزيل يكشف مدى التعقيدات التي تحدث داخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من دون شك اللعبة باتت تأكل نفسها، هناك اختلافات واضحة ليست بين الفرق فحسب، بل بين الإدارات واللاعبين، ولا توجد ملامح اتفاق، هناك حرب كبيرة، واللاعبون لا يثقون بالأندية.

"لم يتفق أوزيل مع المجموعة في آرسنال، وهذا أمر لا يمكن الدفاع عنه، أنا شخصياً لم أكن لأتواجد مع أي شخص لا يتفق مع زملائه، وما فعله مع اللاعبين الآخرين سيتسبب بانعزالهم عندما يعود كل شيء مرة أخرى، لأنه عندما يتفق الجميع، فيجب الموافقة وعدم الاعتراض".

بدوره، سارع أسطورة منتخب إنجلترا وليفربول السابق، جايمي كاراغر، إلى التعليق على ما فعله أوزيل بقوله: "شعرت دائماً أن الوضع الحالي سيسبب أزمة كبرى، لأنه من الصعب إقناع 25 شخصاً في غرف خلع الملابس برأي واحد، كنت أتوقع عدم موافقة اثنين من اللاعبين على ذلك.

"كنت أنتظر أن يأتي عدم الموافقة على القرارات، من قبل لاعبٍ شاب لا يحصل على أجر كبير مثل بقية رفاقه، أو أن يقوم بذلك لاعبٍ في نهاية عقده مع الفريق، ولم يحصل على أجر كبير طوال مسيرته الاحترافية، لكن الأمر حصل من قبل نجم يأخذ أعلى راتب في آرسنال.

"ما فعله أوزيل أمر غريب للغاية، لأن عليه الموافقة على قرار الفريق والمدرب، والسير مع المجموعة في طريق واحد، خاصة أن كرة القدم ليست لعبة فردية، كان على النجم الألماني أن يكون المثال في آرسنال".

ولم يقتصر الأمر على أساطير الكرة الإنجليزية، إذ انضم إعلاميون إلى الحملة ضد أوزيل، فقال المقدم التلفزيوني الشهير في بريطانيا، بيرس مورغان: "ما فعله أوزيل مشين، لكن من دون مفاجأة، لأنه يتقاضى 350 ألف جنيه أسبوعياً مقابل عدم القيام بأي شيء منذ 2017".