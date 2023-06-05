أوسيمين: رئيس نابولي هو من سيحدد مصيري

أكد النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي أنه لا يمانع البقاء مع بطل الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

وارتبط المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً بمغادرة ملعب دييغو أرماندو مارادونا والانتقال صوب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بخدماته.

كما قالت تقارير أخرى أن ريال مدريد الإسباني يطمح بدوره لاقتناص هداف السيري آ.

لكن نابولي لن يتخلى عن نجمه الأول بثمن بخس، إذ تطالب إدارته بنحو 130 مليون جنيه استرليني قبل الموافقة على رحيل اللاعب.

ماذا قال أوسيمين عن مستقبله مع نابولي؟

أكد النيجيري في تصريحات لشبكة "دي أي زد إن": "لا أعرف شيئاً، رئيس النادي (أوريليو دي لاورنتيس) هو صاحب القرار.

"أحب أهل نابولي الذين أظهروا حبهم الشديد لي، بالنسبة لي، لا أمانع البقاء، الرئيس يقرر وأنا سأسير وفقاً لذلك.

"أقدر سكان نابولي كثيراً، يستحقون ذلك، آمل أن نحقق المزيد من الألقاب والكؤوس لهم."